C3 : Aulas vise la victoire finale !

C3 : Aulas vise la victoire final e ! « Par Youcef Touaitia - Le 24/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- La très large victoire de l’Olympique Lyonnais sur l’AZ Alkmaar (7-1) jeudi soir, lors du 16e de finale retour de la Ligue Europa, a donné des idées joyeuses à Jean-Michel Aulas. Confiant, le président rhodanien estime que son club est taillé pour aller au bout dans cette compétition ! "On a envoyé un message de jouer de manière offensive. Je ne pense pas que ce soit pêcher de dire qu'on a envie de gagner une compétition dans laquelle on s'inscrit. L'OL a une tradition, un historique et une habitude de jouer les coupes d'Europe, a estimé le dirigeant en zone mixte. On monte en puissance, avec un pouvoir offensif absolument formidable. Quand on a l'ambition de rester un club ambitieux, il faut se fédérer autour d'objectifs qui peuvent paraître ambitieux. Cette année, la Ligue Europa peut être un objectif réaliste. On en a tellement besoin que parfois, l'ambition et la foi renversent des montagnes." Derrière Manchester United et l’AS Rome, l’OL a une belle carte à jouer en C3 cette année ! Derrière Manchester United et l’AS Rome, l’OL a une belle carte à jouer en C3 cette année !

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+