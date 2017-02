Nantes : Bammou sifflé, Conceição en a marre « Par Eric Bethsy - Le 23/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En raison d’une altercation avec son ancien coéquipier Fernando Aristeguieta, lors de la défaite à Paris (2-0) en novembre dernier, l’attaquant de Nantes Yacine Bammou (25 ans, 22 matchs et 1 but en L1 cette saison) reçoit les sifflets de la Beaujoire. Une situation qui commence à agacer l’entraîneur Sergio Conceição. "Un sifflet pour Yacine, c’est un sifflet pour toute l’équipe, à commencer par moi, a réagi le Portugais. Des choses comme ça, je ne suis pas d’accord parce qu’on est tous dans le même bateau. Ok, tu fais une erreur. Il a peut-être fait une erreur et je comprends les supporters qui sont fâchés à ce moment-là. Mais maintenant c’est passé. S’il reste ici dix ans, ils vont le siffler dix ans pour Aristeguieta qui a déjà un autre club ?" "Il donne tout. C’est un gentil garçon et un bon joueur aussi. Il doit faire son travail, le public est là pour siffler et pour applaudir. Je ne suis pas bien, je veux que Yacine marque un but et que tout le monde l’applaudisse. Je l’espère", a réclamé le technicien avant la venue de Dijon vendredi (19h). "Il donne tout. C’est un gentil garçon et un bon joueur aussi. Il doit faire son travail, le public est là pour siffler et pour applaudir. Je ne suis pas bien, je veux que Yacine marque un but et que tout le monde l’applaudisse. Je l’espère", a réclamé le technicien avant la venue de Dijon vendredi (19h).

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+