OM : Zubizarreta encense Garcia « Par Damien Da Silva - Le 23/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Arrivé en octobre dernier au début de l'ère Frank McCourt, le directeur sportif de l'Olympique de Marseille Andoni Zubizarreta prend ses marques au sein du club phocéen. Après 5 mois de collaboration, le dirigeant espagnol a encensé l'entraîneur olympien Rudi Garcia. "Ce n'est pas simple d'arriver en pleine saison, avec un effectif constitué et de faire en sorte que ça fonctionne. Ce qu'il a apporté, c'est que l'équipe est plus ordonnée, plus structurée, avec une idée claire de comment il veut jouer. Il a aussi une grande capacité à s'adapter à ce qu'on n'a pas encore. (...) Et il est cohérent dans ce qu'il fait. Le niveau de l'équipe s'est élevé. Sa communication est très bonne, elle est simple", a apprécié Zubizarreta pour L'Equipe. En espérant pour l'OM que ce duo s'entendra de cette manière le plus longtemps possible. En espérant pour l'OM que ce duo s'entendra de cette manière le plus longtemps possible.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+