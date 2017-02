Celtic : Moussa Dembélé ne veut pas partir « Par Eric Bethsy - Le 22/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Redoutable à la pointe de l’attaque du Celtic Glasgow, Moussa Dembélé (20 ans, 22 matchs et 13 buts en championnat cette saison) ne laisse pas les grands d’Europe insensibles. Après la tentative de Chelsea cet hiver, on parle désormais d’un intérêt du Real Madrid. Mais de son côté, l’agent du Français assure qu’un départ n’est pas d’actualité. "Moussa n'est pas stressé. Il a signé pour quatre ans au Celtic et, dans sa tête, il pense qu'il sera au Celtic pour ces quatre ans, a réagi le représentant de l’ancien Parisien, dans des propos relayés par le Daily Mirror. S'il doit partir, ça se fera au bon moment, mais ce n'est pas dans son esprit ni dans le mien. (...) Si le Celtic veut vendre Moussa, ce sera sur une décision commune. Mais pour le moment, je ne peux pas être plus clair en disant qu'il n'y a absolument aucune discussion entre le Celtic et moi au sujet d'un départ de Moussa l'été prochain ou en janvier 2018." Dembélé est donc intransférable, du moins tant qu’une offre ne mettra pas tout le monde d’accord... Dembélé est donc intransférable, du moins tant qu’une offre ne mettra pas tout le monde d’accord...

