Liverpool : Lallana prolonge « Par Eric Bethsy - Le 22/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Homme de base du dispositif de Jürgen Klopp, Adam Lallana (28 ans, 23 matchs et 7 buts en Premier League cette saison) s’est engagé pour une année supplémentaire avec Liverpool. L’ailier anglais est désormais lié aux Reds jusqu’en 2020, pour sa plus grande fierté. "Je suis très fier et je suis un peu ému par la marque de confiance du club et du manager en particulier, a réagi l’ancien joueur de Southampton. Signer pour un club comme Liverpool est quelque chose de grand bien sûr, mais le fait de prolonger démontre que vous avez suffisamment contribué pour que les décisionnaires veuillent que vous restiez." Un temps annoncé du côté du Paris Saint-Germain cet hiver, l’international anglais met fin aux rumeurs de départ. Un temps annoncé du côté du Paris Saint-Germain cet hiver, l’international anglais met fin aux rumeurs de départ.

