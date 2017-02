Lyon : Aulas annonce des ventes "significatives"

A l'occasion d'une conférence de presse téléphonique, le président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, a dressé la feuille de route du club rhodanien. Et il faudra s'attendre à des ventes dès l'été prochain.

"On n'a pas fait de cessions (l'été dernier, ndlr), volontairement, de joueurs parce qu'on avait eu une offre sur Tolisso, et d'autres offres mais on n'a pas souhaité. Il faudra regarder sur la partie 'vente de joueurs' ce qui se passe à la fin de l'année. Je pense qu'il y aura des ventes très significatives avant le 30 juin. (...) On a 170 M€ de plus-value potentielle et il y aura bien un moment où le stock devra s'écouler, comme on a pu le faire avec Samuel Umtiti ou Karim Benzema", a expliqué "JMA".

Mais ces ventes serviront pour le recrutement de joueur de "grande qualité". "On avait annoncé qu'on ferait une ou deux opérations spectaculaires, on en a fait une avec Memphis. (...) On aura sûrement l'occasion, dans le futur, d'avoir chaque année ou chaque semestre un grand joueur de plus dans l'effectif. C'est la stratégie. C'est à dire valoriser le centre de formation et avoir un nouveau joueur par mercato, des joueurs de grande qualité", a-t-il ajouté.