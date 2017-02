VIDEO : Griezmann déçu de la sortie de Gameiro

Auteur d'un très bon match contre le Bayer Leverkusen (4-2), son meilleur sous le maillot de l'Atletico Madrid pour Diego Simeone (voir la brève de 08h33), Kevin Gameiro (29 ans, 7 apparitions et 2 buts en LdC cette saison) a été remplacé à la 71e minute par Thomas Partey après avoir délivré une passe décisive et marqué un but dans ce 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Un choix de son entraîneur qui n'a pas fait réellement plaisir à Antoine Griezmann (25 ans, 7 matchs et 4 buts en LdC cette saison).

"Non, non, non. C'est le meilleur, c'est le meilleur !", a lancé le Français en direction du banc lorsqu'il a constaté que son coéquipier devait quitter la pelouse. Preuve que l'ancien joueur de la Real Sociedad adore évoluer aux côtés de son compatriote.