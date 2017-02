Man City : Sagna se méfie de Monaco Par Youcef Touaitia - Le 21/02/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Vainqueur de Monaco (5-3) ce mardi soir, lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions, Manchester City a fait un grand pas vers les quarts de finale. Malgré tout, le latéral droit Bacary Sagna (34 ans, 4 matchs en C1 cette saison) reste vigilant et ne veut pas s'enflammer. "Ça n'a pas été facile. Ça ne le sera pas non plus au retour. On a joué contre une bonne équipe, première de son championnat, avec des joueurs qui vont vite sur les contres. Ils nous ont mis en difficulté. Ça na va pas être facile au retour", a estimé le Français au micro de beIN Sports. Avec Monaco, rien n'est fini ! Avec Monaco, rien n'est fini !

