Lyon : Genesio sait ce qui cloche à l'OL

S'il est quatrième du classement de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais s'est pourtant déjà incliné à 10 reprises cette saison en championnat. Pour Bruno Genesio, le départ de Samuel Umtiti l'été dernier pour le FC Barcelone a fait très mal aux Gones.

"Sur les dix défaites, je pense qu’il y a beaucoup de matchs où on a pris des buts largement évitables et qui nous coûtent très cher aujourd’hui. On a perdu à l’intersaison un de nos leaders de défense, en l’occurrence Sam Umtiti. Et on n’a, pour l’instant, pas réussi à trouver une charnière suffisamment complémentaire", a admis l'entraîneur lyonnais sur RMC.

Excepté le jeune Diakhaby, ni Nkoulou, ni Yanga-Mbiwa, ni Mammana n'ont réussi à convaincre depuis le début de la saison.