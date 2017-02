ASSE : contre MU, Galtier y croit encore « Par Damien Da Silva - Le 21/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Battue par Manchester United (0-3) au match aller, l'AS Saint-Etienne n'a pas l'intention de faire une croix sur la manche retour des 16es de finale de la Ligue Europa mercredi (18h). A Geoffroy-Guichard, l'entraîneur des Verts Christophe Galtier vise une victoire et veut croire à un retournement de situation. "Nous jouerons dans un stade plein avec une très grosse ambiance, il faudra respecter cela. Le public s’attend à ce que l’on fasse honneur à nos couleurs. Personnellement, ce que je veux, c’est qu’on gagne. Dans un match, tout peut arriver : il peut y avoir une bonne entame, des faits de jeu... Le plus important est de jouer pour gagner et ne pas encaisser de but, ce qui réduirait notre chance de qualification", a confié le coach stéphanois devant la presse ce mardi. Même si un exploit s'annonce très difficile, l'ambiance sera magnifique dans le Chaudron ! Même si un exploit s'annonce très difficile, l'ambiance sera magnifique dans le Chaudron !

