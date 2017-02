Barça : G. Piqué - "on est encore vivant" Par Eric Bethsy - Le 20/02/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Au lendemain de la victoire arrachée contre Leganés (2-1) dimanche en championnat, le défenseur central du FC Barcelone Gerard Piqué (30 ans, 15 matchs et 2 buts en Liga cette saison) s’est adressé aux supporters. L’Espagnol aimerait davantage de soutien pour les Blaugrana qui, malgré leur défaite en Ligue des Champions à Paris (4-0) et leur retard sur le Real Madrid en Liga, n’ont pas tout perdu. "Je leur assure qu'on est encore vivant, a réagi l’ancien joueur de Manchester United, qui n'a pas apprécié les sifflets du Camp Nou. En Liga, je sens qu'on a des chances d'être à la lutte jusqu'au bout. En Ligue des Champions, je demande aux gens de venir au stade. Si on remonte au score, ils auront l'air cons tout seuls chez eux. Et en Coupe du Roi, on est en finale contre Alavés, pour qui j'ai du respect mais on espère les battre." Il faudra quand même un sacré revirement de situation pour permettre au Barça de remporter l'un des deux titres majeurs convoités. Il faudra quand même un sacré revirement de situation pour permettre au Barça de remporter l'un des deux titres majeurs convoités.

