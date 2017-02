Man City : De Bruyne ne connaît pas Monaco

Si le manager de Manchester City Pep Guardiola connaît bien l’AS Monaco (voir brève 14h43), son adversaire en huitième de finale de la Ligue des Champions, on ne peut pas en dire autant de ses hommes… A l’image de Kevin De Bruyne (25 ans, 24 matchs et 4 buts en Premier League cette saison), qui compte sur son coach pour obtenir les informations nécessaires.

"Je ne sais pas grand-chose de Monaco, a confié le milieu belge. Avant et pendant l’entraînement, on va parler d’eux. Il y a encore 36 heures avant le coup d’envoi et on sort tout juste d’un match de Coupe (0-0 contre Huddersfield Town, ndlr). On sait que l’entraîneur est très bien préparé et qu’il va nous transmettre cela."

A croire que le statut de meilleure attaque d’Europe ne suffit pas pour se faire connaître...