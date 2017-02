Lyon : Génésio encourage Depay « Par Damien Da Silva - Le 20/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'une passe décisive face à Dijon (4-2) dimanche en Ligue 1, l'ailier de l'Olympique Lyonnais Memphis Depay (23 ans, 6 matchs et 1 but en L1 cette saison) a affiché un visage intéressant malgré deux énormes occasions ratées. Même si la performance du Batave n'a donc pas été parfaite, l'entraîneur lyonnais Bruno Génésio a encouragé l'ancien joueur de Manchester United. "Avec un but, sa performance aurait été parfaite. On a vu qu’il avait retrouvé ses facultés athlétiques, sa capacité à faire des différences en un contre un. Il a aussi joué avec les autres. C’était intéressant pour lui et pour l’équipe", a estimé le technicien rhodanien pour le quotidien L'Equipe. En étant plus précis et plus réaliste dans la zone de vérité, Depay pourrait être une bonne pioche pour l'OL. En étant plus précis et plus réaliste dans la zone de vérité, Depay pourrait être une bonne pioche pour l'OL.

