Lille : Bielsa, Riolo s'enflamme !

Comme nous vous l'indiquions dimanche (voir ici), Lille a officialisé l'arrivée de l'entraîneur Marcelo Bielsa sur son banc au terme de la saison. Une excellente nouvelle selon le consultant de la radio RMC Daniel Riolo.

"Bielsa va revenir en Ligue 1 et quand on sait ce qu’il a apporté à l’OM, c’est immense. On l’aime ou pas, il fait bien jouer ses équipes et les adversaires. En L1, il croisera, Emery, Jardim, Favre, Garcia, Conceiçao et des entraîneurs français qui vont devoir élever leur niveau, bosser et faire bosser les joueurs", a apprécié Riolo.

Au niveau du spectacle, Bielsa avait effectivement marqué le championnat de France lors de son passage à l'Olympique de Marseille (2014-2015).