Lille : Bielsa admiré par Guardiola « Par Damien Da Silva - Le 20/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dimanche, Lille a annoncé l'arrivée de Marcelo Bielsa au poste d'entraîneur au terme de l'exercice en cours. Présent devant les médias ce lundi avant le match aller des 8es de finale de la Ligue des Champions face à l'AS Monaco mardi (20h45), le coach de Manchester City a encensé le technicien argentin. "Mon admiration pour Marcelo Bielsa est énorme car il parvient à rendre les joueurs meilleurs. Dans ma carrière, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ne parlait pas en bien de lui. Pour moi, c'est le meilleur du monde", a confié l'Espagnol en conférence de presse. On voit que Guardiola n'a jamais discuté avec l'ancien ailier de l'Olympique de Marseille Romain Alessandrini... Plus sérieusement, il s'agit d'un beau compliment pour El Loco. On voit que Guardiola n'a jamais discuté avec l'ancien ailier de l'Olympique de Marseille Romain Alessandrini... Plus sérieusement, il s'agit d'un beau compliment pour El Loco.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+