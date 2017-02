Monaco : Bakayoko prévient Man City

Mardi (20h45), l'AS Monaco va défier Manchester City à l'occasion du match aller des 8es de finale de la Ligue des Champions. Titulaire indiscutable sous les ordres de l'entraîneur Leonardo Jardim, le milieu monégasque Tiémoué Bakayoko (22 ans, 9 matchs en LdC cette saison) a prévenu les Citizens.

"On n'a pas peur de cette équipe. Ils sont favoris car ils ont des grands joueurs et un très grand coach, mais nous avons la meilleure attaque d'Europe et on espère revenir de la-bas avec un résultat", a annoncé le joueur du club de la Principauté sur RTL.

En obtenant un bon résultat en Angleterre, Monaco pourrait ainsi négocier la manche retour avec de grandes ambitions au Stade Louis II le 15 mars prochain.