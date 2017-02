Barça : Daniel Alves dézingue les dirigeants !

Barça : Daniel Alves dézingue les dirigeant s ! « Par Damien Da Silva - Le 20/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Désormais à la Juventus Turin, le latéral droit Daniel Alves (33 ans, 11 matchs et 1 but en Serie A cette saison) a passé 8 saisons sous les couleurs du FC Barcelone. A l'occasion d'un entretien accordé au média ABC, l'international brésilien s'est lâché concernant les dirigeants des Blaugrana. "Moi, j'ai besoin qu'on m'aime et si ce n'est pas le cas, je m'en vais. Partir de Barcelone gratuitement a été un geste de grande classe de ma part. Pendant mes dernières trois saisons au Barça, j'ai toujours entendu 'Alves va partir', mais les dirigeants ne m'ont jamais rien dit. Ils étaient très faux et irrespectueux. Ils ne m'ont pas respecté. On m'a seulement proposé de prolonger quand la FIFA a interdit le club de recruter. C'est là que je suis entré en jeu et que j'ai signé ma prolongation en insérant une clause pour partir libre. Ceux qui dirigent le Barça ne savent pas comment traiter leurs joueurs", a fustigé le défenseur. Depuis le départ d'Alves, le club catalan n'a pas été en mesure de lui trouver un remplaçant digne de ce nom. Depuis le départ d'Alves, le club catalan n'a pas été en mesure de lui trouver un remplaçant digne de ce nom.

