OM : R. Garcia - "la vie sans Bafé est possible" « Par Romain Lantheaume - Le 20/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Privé de son avant-centre Bafétimbi Gomis (31 ans, 24 matchs et 16 buts en L1 cette saison) pour 3 à 5 semaines, l’Olympique de Marseille a évolué avec Clinton Njie (23 ans, 14 matchs et 4 buts en L1 cette saison) en pointe samedi face à Rennes (2-0) en Ligue 1. Auteur de l’ouverture du score, le Camerounais a rempli sa mission même s’il possède davantage un profil d’ailier. L’entraîneur phocéen Rudi Garcia s’est montré satisfait de la prestation de l’ancien Lyonnais. "Clinton a joué avec ses qualités, on l’a aussi cherché dans ses qualités au départ du match. Il a marqué, c’est ce qu’on demande à un attaquant, d’être décisif, ça prouve ce qu’on disait, que la vie sans Bafé est possible, dans un autre style", a commenté le coach de l'OM en conférence de presse. Garcia reconduira-t-il cette option lors du Clasico face au Paris Saint-Germain dimanche (21h) en championnat ? Garcia reconduira-t-il cette option lors du Clasico face au Paris Saint-Germain dimanche (21h) en championnat ?

