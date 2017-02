PSG : Emery regrette l'opportunité ratée « Par Damien Da Silva - Le 20/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dimanche, le Paris Saint-Germain a raté une belle opportunité en étant accroché par Toulouse (0-0) pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Devant les médias après cette rencontre, l'entraîneur parisien Unai Emery n'a pas caché sa déception puisque son équipe pouvait revenir à seulement 1 point du leader, l'AS Monaco. "Nous avons perdu une grosse occasion. Il y a un mois, nous avons commencé la seconde partie de saison avec beaucoup de points de différence sur Nice, 6 points je crois, mais Monaco continue sa progression comme nous. Ils avaient trois points de plus et ils les ont toujours. Même si nous avons perdu une opportunité aujourd'hui, nous avons besoin de continuer pour surmonter cette différence et pour maintenir la progression afin de dépasser Nice", a confié le technicien espagnol. En déplacement à Marseille dimanche prochain, le PSG n'aura pas le droit à l'erreur pour tenir le rythme dans la course au titre. En déplacement à Marseille dimanche prochain, le PSG n'aura pas le droit à l'erreur pour tenir le rythme dans la course au titre.

