Real : Isco fait le point sur son futur « Par Romain Lantheaume - Le 20/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Même si les blessures de Luka Modric et Toni Kroos lui ont permis de disposer d’un temps de jeu intéressant cette saison, le milieu de terrain Isco (24 ans, 17 matchs et 5 buts en Liga cette saison) a conscience qu’il reste un remplaçant dans l’esprit de son entraîneur au Real Madrid Zinedine Zidane. Du coup, l’Espagnol prendra une décision au sujet de son avenir au terme de l'exercice. "Je suis heureux à Madrid et j’aimerais y rester pour de nombreuses années. A la fin de la saison, je prendrai ma décision. C’est de mon avenir dont il est question, a souligné l’ancien joueur de Malaga au micro de beIN Sports Espagne. Je suis serein pour l’instant, je ne me préoccupe que de mon temps de jeu. Vous savez, la carrière d’un joueur de football est courte." Sous contrat jusqu'en juin 2018, Isco devrait recevoir une proposition de la part de la Maison Blanche pour prolonger. Sous contrat jusqu'en juin 2018, Isco devrait recevoir une proposition de la part de la Maison Blanche pour prolonger.

