Guingamp : Kombouaré "giflé"

En difficulté en ce début d’année civile, Guingamp s’est lourdement incliné à Bordeaux (0-3) ce dimanche dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. L’entraîneur breton, Antoine Kombouaré, n’avait pas vu venir ce coup-là !

"On a été giflé par Bordeaux tout simplement !, a pesté le Kanak en conférence de presse. On a eu le sentiment de faire une première mi-temps assez correcte, on a fait jeu égal au niveau des situations et des occasions, mais eux ils ont été terriblement efficaces. Après la deuxième mi-temps... Il n'y a plus de match !"

Alors que les Guingampais se sont procurés des occasions en première période, le score ne reflète effectivement pas la physionomie du match.