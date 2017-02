PSG : Thiago Silva et Di Maria absents « Par Damien Da Silva - Le 18/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour le compte de la 26e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain va défier Toulouse dimanche (21h) au Parc des Princes. Pour cette rencontre, l'entraîneur Unai Emery va disposer d'un groupe diminué en raison des absences de Thiago Silva et Angel Di Maria, victimes de douleurs musculaires. "Thiago Silva et Di Maria doivent travailler. Ils ont des blessures musculaires. (...) Il y a certains doutes. Meunier, Verratti et Cavani se sont entraînés aujourd’hui. On parlera demain avec le staff médical. Il y aura quelques changements", a prévenu le technicien espagnol devant les médias. Après le nul de l'AS Monaco à Bastia (1-1) vendredi, le PSG dispose d'une belle opportunité pour revenir à seulement un point de l'actuel leader du championnat de France. Après le nul de l'AS Monaco à Bastia (1-1) vendredi, le PSG dispose d'une belle opportunité pour revenir à seulement un point de l'actuel leader du championnat de France.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+