Lyon : Lacazette ne s'inquiète pas pour Depay « Par Eric Bethsy - Le 18/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recrue phare du mercato hivernal de l’Olympique Lyonnais, Memphis Depay (23 ans, 5 apparitions et 1 but en L1 cette saison) réalise des débuts plutôt décevants. Les critiques n’ont donc pas tardé à arriver pour l’attaquant néerlandais défendu par son coéquipier Alexandre Lacazette (25 ans, 20 matchs et 20 buts en L1 cette saison). "Je pense que Memphis est un très bon joueur, mais nous devons attendre un peu pour voir ce qu’il peut apporter à l’équipe d’ici la fin de la saison, a expliqué le buteur de l’OL à Goal. Il a de la puissance, de la qualité technique et a déjà pas mal d’expérience grâce à la sélection néerlandaise et Manchester United. Il va nous apporter tout ça." En difficulté pendant une saison et demie en Angleterre, l’ancien joueur du PSV Eindhoven aura besoin de temps avant de retrouver son meilleur niveau. En difficulté pendant une saison et demie en Angleterre, l’ancien joueur du PSV Eindhoven aura besoin de temps avant de retrouver son meilleur niveau.

