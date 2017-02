OM : Lopez justifie sa prolongation

Jeudi, l’Olympique de Marseille a réalisé un joli coup en prolongeant jusqu’en 2021 le milieu de terrain Maxime Lopez (19 ans, 18 matchs et 1 but en L1 cette saison), révélation de la saison sur la Canebière et pur produit de son centre de formation (voir ici). Alors que des cadors européens lui faisaient déjà les yeux doux, le minot a justifié ce choix sur le site officiel de l’OM.

"Quand on a mon âge, qu’on a des sollicitations externes, surtout venant de ces clubs, c’est dur de ne pas s’enflammer, mais en réfléchissant je me suis dit que j’étais jeune que j’avais le temps de voir tout ça, c’est ici que j’ai envie de me développer et de continuer à apprendre, a mis en avant le Phocéen. C’est vrai que cette prolongation, elle représente beaucoup pour moi parce que, déjà d’avoir commencé de jouer ici à Marseille c’était quelque chose de fort pour moi. Mais faire partie de ce super projet qui s’est mis en place avec la nouvelle direction ici, c’est encore plus une fierté."

Avec Lopez, l’OM adresse en tout cas un message fort à ses jeunes talents.