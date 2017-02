PSG : Marquinhos ne veut pas s'enflammer

Le Paris Saint-Germain a écrasé le FC Barcelone (4-0) ce mardi lors du match aller des 8es de finale de la Ligue des Champions. Si le club de la capitale paraît quasiment qualifié pour les quarts de finale de la compétition après cette magnifique performance, le défenseur central parisien Marquinhos (22 ans, 7 matchs en LdC cette saison) n'a pas voulu s'enflammer.

"Une équipe solide, jeune mais solidaire. On a bien préparé ce match, on savait comment presser, comment défendre puis on a réussi à profiter de nos occasions. Il faut rester les pieds sur terre et ne pas oublier que c’est une grande équipe, difficile à battre. On va souffrir ensemble au retour", a prévenu le Brésilien sur beIN Sports.

Le 8 mars prochain au Camp Nou, le PSG partira tout de même avec une confortable avance.