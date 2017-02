Nantes : Conceiçao rend hommage aux Canaris

Sergio Conceiçao est un homme heureux ! Grâce à sa victoire sur l'Olympique de Marseille (3-2) ce dimanche pour le compte de la 25e journée de Ligue 1, Nantes grimpe à la 12e place du classement. Une grande joie pour l'entraîneur portugais, qui a rendu hommage à ses troupes.

"Je suis content. Ce n'est pas facile de jouer contre une équipe comme Marseille. Ils ont un grand entraîneur. La base de la victoire, c'est l'aspect défensif. On a vraiment bien travaillé. On ne les a pas laissé jouer. On a fait un magnifique match défensif, a commenté le Lusitanien au micro de Canal +. On a mis trois buts, on aurait pu en mettre deux ou trois de plus. Le plus important, c'est la victoire. J'ai des joueurs magnifiques qui respectent les consignes. C'est magnifique pour un entraîneur comme moi. Je suis passionné et j'essaie de transmettre la passion et l'intelligence surtout."

Un succès qui va faire énormément de bien aux Canaris !