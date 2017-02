Tottenham : Pochettino fou du PSG !

Tottenham : Pochettino fou du PS G ! « Par Youcef Touaitia - Le 12/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A la tête d'une belle équipe de Tottenham, Mauricio Pochettino n'oublie pas le Paris Saint-Germain. Ancien joueur du club de la capitale (2001-2003), l'Argentin a réaffirmé son attachement pour la formation française. "Oui, je continue de regarder le football français. J’essaie d’en regarder le plus possible. Bien évidemment, le Paris Saint-Germain... Vous le savez... Mon équipe est le Paris Saint-Germain, j’aime le PSG... J'ai passé à peu près 3 ans là-bas. (...) J’ai été capitaine du PSG et cela restera toujours spécial pour moi", a assuré le Sud-Américain au micro de SFR Sport. Le coach des Spurs espère bien évidemment une victoire de Paris face au FC Barcelone ce mardi (20h45) lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions. "Je supporterai le Paris Saint-Germain contre le FC Barcelone ! Vous savez, ce sera un très bon match. J’aimerais vraiment aller au Parc des Princes et voir ce match." En tant qu'ex-Parisien et ancien joueur de l'Espanyol Barcelone, cela n'est pas vraiment étonnant ! Le coach des Spurs espère bien évidemment une victoire de Paris face au FC Barcelone ce mardi (20h45) lors du 8e de finale aller de la Ligue des Champions. "Je supporterai le Paris Saint-Germain contre le FC Barcelone ! Vous savez, ce sera un très bon match. J’aimerais vraiment aller au Parc des Princes et voir ce match." En tant qu'ex-Parisien et ancien joueur de l'Espanyol Barcelone, cela n'est pas vraiment étonnant !

