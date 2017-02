PSG : pourquoi Ibra est parti selon Capello « Par Youcef Touaitia - Le 12/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En fin de contrat au Paris Saint-Germain en juin dernier, l'attaquant Zlatan Ibrahimovic (35 ans, 24 matchs et 15 buts en Premier League cette saison) a décidé de rejoindre Manchester United pour se lancer un nouveau grand défi dans sa carrière. Pour son ancien entraîneur à la Juventus Turin Fabio Capello, le manque d'ambition du club de la capitale pourrait être à l'origine de son départ. "Quand tu es bien quelque part, tu restes. Mais lui, probablement, à 35 ans, il a voulu se lancer un dernier défi. Le PSG est un club ambitieux, mais Manchester United l'est aussi, avec un entraîneur ambitieux. Il a probablement compris qu'il n'y avait pas assez d'ambition dans cette équipe du PSG", a commenté l'Italien au micro de Canal +. Est-ce vraiment la réalité ? On peut se demander si le président parisien Nasser Al-Khelaïfi n'avait pas un intérêt à laisser partir Ibrahimovic pour installer Edinson Cavani. Est-ce vraiment la réalité ? On peut se demander si le président parisien Nasser Al-Khelaïfi n'avait pas un intérêt à laisser partir Ibrahimovic pour installer Edinson Cavani.

