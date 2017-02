PSG : l'avis de Löw sur le transfert de Draxler « Par Youcef Touaitia - Le 08/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Transféré de Wolfsburg au Paris Saint-Germain cet hiver, le milieu offensif Julian Draxler (23 ans, 7 matchs et 4 buts toutes compétitions cette saison) est un homme heureux. L'international allemand peut d'ailleurs compter sur son sélectionneur, Joachim Löw, qui a approuvé son départ vers le champion de France. "Je suis ravi pour lui qu’il ait pu réaliser un bon début de parcours avec le PSG. Comme c’est encore un jeune joueur, ça l’aidera énormément à bien s’adapter à Paris et à son nouveau club. Nous aurions tous voulu qu’un joueur tel que Julian Draxler reste en Bundesliga, mais j’ai l’impression que ce nouveau départ pour lui à Paris, qui le voulait absolument et à n’importe quel prix, va lui faire le plus grand bien dans la durée. Paris pratique un football élégant et technique. Désormais, Draxler devra se réaffirmer avec de bonnes performances", a estimé le boss de la Nationalmannschaft dans les colonnes de Bild. A Draxler de faire le nécessaire pour rester dans les petits papiers de Löw. A Draxler de faire le nécessaire pour rester dans les petits papiers de Löw.

