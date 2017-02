Lille : l'arbitre s'est excusé

Lille peut l'avoir mauvaise. Alors que les Dogues pensaient tenir le point du nul face au Paris Saint-Germain mardi soir, Lucas (24 ans, 24 matchs et 8 buts en L1 cette saison) a finalement offert la victoire (2-1) aux Parisiens sur un but en position de hors-jeu. Si l'arbitre s'est excusé auprès du LOSC, le latéral gauche lillois Julian Palmieri (30 ans, 17 matchs et 1 but en L1 cette saison) reste frustré.

"J'ai vu les yeux de Lucas quand il marque, il est surpris lui-même que le but soit validé. Il n'y a pas cinquante centimètres mais un mètre cinquante. Il est hors-jeu sur toute l'action. Et le pire, c'est que l'arbitre vient s'excuser après avoir sifflé la fin du match. Cela ne nous enlève pas le point que l'on pouvait espérer ni notre frustration. Après, on va nous dire, vous avez subi. On était venu avec un plan et l'idée de les contrer. Ce plan marchait et on perd ce point à une minute de la fin. Il va falloir se poser de vraies questions sur le niveau d'arbitrage. Ça devient grave. Sur ce coup-là, la vidéo aurait été utile", a lancé l'ancien Bastiais dans des propos rapportés par L'Equipe.

Lille tentera de rebondir face à Angers samedi (20h).