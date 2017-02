Lille : Bauthéac beau joueur pour le hors-jeu Par Damien Da Silva - Le 07/02/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Pour le compte de la 24e journée de Ligue 1, Lille s'est incliné sur la pelouse du Paris Saint-Germain (1-2) sur un but hors-jeu de Lucas dans les derniers instants. Après la partie, l'attaquant nordiste Eric Bauthéac (29 ans, 9 matchs en L1 cette saison) a relativisé l'erreur de l'arbitre sur cette action. "On subit pendant tout le match. On a réussi à faire un bon bloc à peu près toute la rencontre. On égalise à deux, trois minutes de la fin et on se fait reprendre... Il est hors-jeu. Mais l’erreur est humaine. J’espère que l’arbitre se rattrapera la prochaine fois", a commenté le joueur des Dogues pour beIN Sports. Une belle attitude de la part de Bauthéac, qui aurait pu crier au scandale en réagissant à chaud. Une belle attitude de la part de Bauthéac, qui aurait pu crier au scandale en réagissant à chaud.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+