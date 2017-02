Lille : S. Corchia - "c'est cruel..." Par Romain Rigaux - Le 07/02/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Défaite frustrante pour Lille sur la pelouse du Paris Saint-Germain (1-2) ce mardi soir alors que le club nordiste avait égalisé avant de concéder un but fatal en fin de rencontre sur un hors-jeu de Lucas. Après la rencontre, le latéral lillois Sébastien Corchia était forcément très déçu par la tournure du scénario. "C'est cruel parce qu'on revient... A la fin, je ne sais pas s'il y a hors-jeu mais c'est limite. C'était un bon résultat de faire 1-1 ici, là c'est décevant. On a beaucoup défendu, on aurait dû prendre plus de risques. On a joué les coups à fond mais c'est décevant car on a fait les efforts", a déclaré le Dogue au micro de Canal+ Sport. Le LOSC occupe la 12e place au classement. Le LOSC occupe la 12e place au classement.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+