ASSE : Rocheteau et "l'homme à abattre"

Entré en fin de match dimanche dans le derby, Fabien Lemoine (29 ans, 9 matchs en L1 cette saison) a pris un très, très vilain tacle de Corentin Tolisso (22 ans, 21 matchs et 4 buts en L1 cette saison) durant le temps additionnel. A tel point que Jean-Michel Aulas lui-même a prévu de sanctionner lourdement financièrement son joueur. Pour Dominique Rocheteau, le milieu stéphanois avait un contrat sur sa tête en cette fin de rencontre.

"Il était très touché, vraiment abattu dans son coin, confie le coordinateur sportif des Verts à L'Equipe ce mardi. Fabien est un joueur de tempérament et de contact, un joueur de club qui se défonce sur un terrain et ne rechigne pas à y aller. Mais le tacle de Tolisso est une agression. Son geste est petit. C'est un geste de dépit et de vengeance, indigne d'un joueur de haut niveau. Dans la vie, on perd, on gagne et il faut être beau joueur. Vraiment, je n'ai pas compris ce tacle et il est indéfendable. Ou alors, Fabien était devenu l'homme à abattre."

Il apparaît clairement que Tolisso a eu envie de venger son copain Rachid Ghezzal, exclu quelques secondes plus tôt suite à un accrochage avec l'ancien Rennais. Pourtant, le Lyonnais n'est pas un enfant de choeur non plus. On se souvient qu'à Monaco, il avait provoqué Benjamin Mendy avant de se faire reprendre de volée par l'ancien Marseillais ( voir la brève d'hier à 08h34 ).