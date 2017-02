ASSE : Hamouma tacle les Lyonnais !

Dimanche, l’AS Saint-Etienne s’est adjugée le derby face à son voisin de l’Olympique Lyonnais (2-0) à l’issue d’une fin de match houleuse où le milieu de terrain Fabien Lemoine a, selon son entraîneur Christophe Galtier, préféré regagner les vestiaires plutôt que de risquer son intégrité physique (voir ici). Cette réaction faisait suite à un tacle les deux pieds décollés du sol de Corentin Tolisso, exclu directement.

"Je pense qu’ils étaient un peu énervés, ils ont essayé de faire mal à notre papy. Mais papy a préféré ne pas revenir parce qu’il avait peur pour lui, a expliqué l’attaquant stéphanois Romain Hamouma (29 ans, 16 matchs et 5 buts en L1 cette saison) en zone mixte. Nous, on est toujours resté humble dans la victoire, ça on ne peut pas nous l’enlever. Eux, ils ont un peu de mal avec ça. Nous, on s’en fiche, on ne va pas parler d’eux."

Les derbies s’annoncent chauds la saison prochaine...