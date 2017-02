PSG : J. Draxler - "le club parfait"

Passé de Wolfsburg au Paris Saint-Germain cet hiver, Julian Draxler (23 ans, 4 matchs et 1 but en L1 avec Paris SG cette saison) se sent bien au sein de sa nouvelle équipe. L'Allemand estime que le PSG est le "club parfait" pour lui permettre de prendre une nouvelle dimension... et garnir son palmarès.

"J'ai eu de bonnes années en Bundesliga en Allemagne. Mais je suis prêt à découvrir autre chose. Le PSG a été mon premier choix. La direction de Wolsfburg a changé ces dernières semaines. Et on a convenu que la meilleure des choses était que je parte. Le PSG, c'est le club parfait pour réussir. Je n'ai eu que deux titres dans ma carrière, j'en veux plus", a fait savoir Draxler au micro de TF1 ce dimanche.

Deux titres en club mais un, magnifique, en sélection : la Coupe du monde 2014.