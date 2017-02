Monaco : une pépite bosnienne ciblée

Habituée à recruter des jeunes talents, l'AS Monaco reste à l'affût de la moindre bonne affaire. Selon le journal luxembourgeois Le Quotidien, la formation princière serait particulièrement intéressée par une étoile montante au sein de l'académie du Borussia Mönchengladbach, le milieu de terrain Mirza Mustafic (18 ans).

"Benfica et Monaco, ce sont des clubs connus pour faire monter les jeunes. Mais M’Gladbach aussi. On parle de négociations pour la saison prochaine, mais je pourrais aussi prolonger mon contrat pro ici. Ma priorité, c’est de jouer. Et si possible, le plus vite possible dans une équipe première", a confié le Bosnien.

Lié jusqu'en juin 2018, Mustafic fera-t-il l'objet d'une offre intéressante de la part de l'ASM dans un futur proche ?