OM : J.-H. Eyraud - "on n'est pas le Qatar"

L'Olympique de Marseille a investi 43 millions d'euros cet hiver pour le premier mercato de l'ère Frank McCourt. Si le président olympien Jacques-Henri Eyraud est satisfait de l'aspect financier du recrutement hivernal (voir la brève de 08h33), il tient à rappeler que l'OM n'aura pas les mêmes moyens que le PSG pour recruter.

"On n’est pas le Qatar, lance le patron marseillais. Ce qui est certain, c’est qu’on n’est pas là pour se faire avoir sur tous les joueurs qu’on va acheter. Mais si vous me dites que, cent jours plus tard, il y a encore des questions sur le sérieux de Frank McCourt pour financer un projet ambitieux à l’OM, alors là, je serai très déçu."

Ce mercato hivernal a prouvé que l'OM avait retrouvé des ambitions.