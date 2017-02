OM : Eyraud envoie un message aux jeunes

En déboursant 43 millions d'euros pour son recrutement hivernal, l'Olympique de Marseille a prouvé qu'il était redevenu ambitieux. Mais le club phocéen ne doit pas oublier la formation. Dans un entretien accordé à L'Equipe, le président marseillais Jacques-Henri Eyraud envoie un message aux jeunes.

"Ce qu’ils doivent se dire, c’est : 'Quelle chance j’ai à 17, 18, 19 ans d’évoluer avec Dimitri Payet, Patrice Evra, d’avoir du temps de jeu !' Pour ça, ils doivent continuer à afficher une attitude exemplaire, humble, celle d’un jeune talent qui apprend. (...) Si à un moment donné l’argent devient le premier moteur de motivation de ces jeunes, ils iront là où on leur propose plus d’argent, lance le président phocéen. Ils sont impliqués dans le groupe professionnel, ils ont leur chance et évoluent avec des joueurs de classe mondiale. Et on leur propose des revalorisations. Si ça ne suffit pas, on en tirera les conséquences", explique le patron de l'OM.

Les jeunes pousses olympiennes sont prévenues.