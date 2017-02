OM : Eyraud juge le mercato Par Romain Rigaux - Le 02/02/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- L'Olympique de Marseille s'est montré actif cet hiver en recrutant Dimitri Payet, Patrice Evra, Morgan Sanson et Grégory Sertic. Dans un entretien accordé à L'Equipe, le président marseillais Jacques-Henri Eyraud a fait le bilan de ce premier mercato de l'ère McCourt. "Ce qu'a prouvé ce mercato, c'est qu'on était capables de prendre des engagements importants, y compris au niveau financier, a assuré le patron olympien. On a parlé d'une enveloppe de 200 millions d'euros. La question était justement de ne pas déséquilibrer le projet en investissant trop dès le début, pour d'ailleurs donner des messages, car investir beaucoup, c'est un message. Acheter Payet, ce n'est pas un message, sinon, ça fait cher le message. On pense que c'est le bon joueur pour le projet, et qu'il a envie de venir à Marseille, et qu'il peut apporter beaucoup. On ne le fait pas pour les autres, on le fait pour nous." L'OM a investi 43 millions d'euros cet hiver pour son recrutement, dont 29,3 millions d'euros pour le seul Dimitri Payet. L'OM a investi 43 millions d'euros cet hiver pour son recrutement, dont 29,3 millions d'euros pour le seul Dimitri Payet.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+