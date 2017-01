Angers : Pépé veut rester en France !

Angers : Pépé veut rester en Franc e ! « Par Damien Da Silva - Le 31/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Voici une information très importante en ce dernier jour du mercato d'hiver ! Courtisé par plusieurs formations anglaises puis par l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille, l'attaquant d'Angers Nicolas Pépé (21 ans, 19 apparitions et 3 buts en L1 cette saison) a écarté toutes les offres provenant de l'étranger afin de continuer sa carrière en Ligue 1 en cas de départ du SCO ce mardi. "Il est clair avec ce qu'il veut faire de sa carrière. Les sirènes de l'étranger ne lui ont pas fait tourner la tête. On a beaucoup discuté, il est ferme. Il ne se voit pas partir à l'étranger, mais plus vers un club palier en France", a confié le directeur sportif angevin Olivier Pickeu à Eurosport. La bataille entre l'OM et l'OL ne sera pas seulement sur le terrain en Coupe de France ce mardi ! La bataille entre l'OM et l'OL ne sera pas seulement sur le terrain en Coupe de France ce mardi !

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+