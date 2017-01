OM : une recrue surprise en défense ?

Avant la fin de ce mercato d'hiver, l'Olympique de Marseille devrait s'activer avec le possible recrutement du milieu offensif de West Ham Dimitri Payet et l'éventuelle arrivée d'une doublure pour Bafétimbi Gomis (voir brève 10h29). Et si en plus de ces deux dossiers, le club phocéen réalisait un dernier coup ?

Selon les informations du quotidien régional La Provence, les dirigeants olympiens travaillent en coulisses dans le plus grand des secrets pour mettre la main sur un défenseur central ! Etant donné les grosses difficultés de l'OM dans ce secteur de jeu face à l'AS Monaco (4-1) et l'Olympique Lyonnais (3-1), il pourrait effectivement s'agir d'une bonne idée après le renfort mercredi du latéral gauche Patrice Evra.