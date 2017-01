OM : Garcia juge la première de Sanson « Par Romain Lantheaume - Le 26/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté pour 9 millions d’euros, plus 3 millions d'euros de bonus, par l’Olympique de Marseille cet hiver, le milieu de terrain Morgan Sanson (22 ans, 1 match en L1 avec Marseille cette saison) a connu une première mitigée sous ses nouvelles couleurs dimanche contre l’Olympique Lyonnais (1-3) en Ligue 1. Auteur d’un tacle qui s’est transformé en passe décisive pour Alexandre Lacazette, l’ancien Montpelliérain a néanmoins satisfait son entraîneur Rudi Garcia sur certains aspects. "Il a besoin de se lâcher, d'exprimer tout son talent. Je l'ai trouvé bien, sérieux, il peut apporter plus sur le plan offensif, a noté le technicien phocéen en conférence de presse mercredi. Il a été intelligent, on était à l'extérieur, il fallait être solide d'abord. Il a apporté sa pierre à l'édifice, on a fait une bonne première période, on a pris un but tard, qu'on aurait pu éviter..." Le Marseillais aura à cœur de briller face à son ancien club Montpellier vendredi (20h45) en ouverture de la 22e journée de Ligue 1. Le Marseillais aura à cœur de briller face à son ancien club Montpellier vendredi (20h45) en ouverture de la 22e journée de Ligue 1.

