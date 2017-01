Bordeaux : Gourvennec veut toujours 2 joueurs

En fin de contrat en juin prochain, Grégory Sertic devrait quitter Bordeaux dès cet hiver (voir la brève de 14h02). Le milieu de terrain girondin devrait poursuivre sa carrière en Allemagne. Dans le sens des arrivées, Jocelyn Gourvennec, qui sait que le temps presse, attend toujours deux renforts, comme il l'a confié au quotidien régional Sud-Ouest.

"On a dit que l’on voulait deux joueurs, un au milieu et un dans le secteur offensif. On y travaille, mais ce n’est pas un marché facile. On a des moyens, mais pas non plus beaucoup, regrette l'entraîneur des Marine et Blanc. Ce qui est délicat en janvier, c’est qu’il faut payer le juste prix et trouver le profil que l’on souhaite. Ce n’est pas le tout de recruter pour recruter. J’espère que ce sera possible avant le 31 janvier."

Bordeaux a déjà tenté sa chance pour Jonas Martin (Betis Séville), Moustapha Diallo (Guingamp) et Lukas Lerager (Zulte-Waregem), mais sans succès à chaque fois.