CAN (Gr. B) : l'Algérie éliminée !

CAN (Gr. B) : l'Algérie éliminé e ! Par Eric Bethsy - Le 23/01/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Pas de miracle pour l'Algérie. Alors qu'ils devaient battre le Sénégal et espérer une défaite de la Tunisie contre le Zimbabwe, les Fennecs ont été accrochés (2-2) pendant que les Aigles de Carthage se sont facilement imposés (4-2). Le doublé de l'attaquant Islam Slimani n'aura donc pas suffi pour la sélection algérienne. Qualifiés pour les quarts, le Sénégal et la Tunisie affronteront respectivement le Cameroun et le Burkina Faso. Pos Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff 1 Sénégal 7 3 2 1 0 6 2 +4 2 Tunisie 6 3 2 0 1 6 5 +1 3 Algérie 2 3 0 2 1 5 6 -1 4 Zimbabwe 1 3 0 1 2 4 8 -4

