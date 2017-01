Bordeaux : Gourvennec n'a pas Cavani mais... « Par Eric Bethsy - Le 23/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dans la préparation de sa demi-finale de Coupe de la Ligue contre le Paris Saint-Germain mardi (21h), l’entraîneur de Bordeaux Jocelyn Gourvennec a forcément ciblé le danger Edinson Cavani (29 ans, 19 matchs et 20 buts en L1 cette saison). Mais si le technicien n’a pas de buteur du calibre de l’Uruguayen dans son effectif, son équipe possède d’autres armes susceptibles de gêner les Parisiens. "C'est difficile d'avoir un plan spécifique sur un joueur comme ça, très mobile, très intelligent, souvent là où on ne l'attend pas. C'est un joueur de classe internationale, a encensé le coach des Girondins. Mais nous aussi on aura des arguments. On n'est pas une équipe lambda. Surtout, on sera chez nous. La logique voudrait que Paris passe, mais on va jouer le coup à fond." A 90 minutes d’une finale, les Marine et Blanc ne s’avouent pas vaincus. A 90 minutes d’une finale, les Marine et Blanc ne s’avouent pas vaincus.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+