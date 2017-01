Barça : l'effectif le plus cher d'Europe « Par Romain Rigaux - Le 23/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'Observatoire du football CIES a publié ce lundi une étude sur la valeur des effectifs des clubs appartenant aux cinq principaux championnats européens (Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie et France). On y retrouve la valeur des effectifs basée sur la valeur actuelle des joueurs, calculée en fonction des performances individuelles, de l'âge, de la durée du contrat, de son club et de sa cote sur le marché. En première position, on retrouve le FC Barcelone avec une valeur totale de l'effectif évalué à 1,071 milliard d'euros ! Son ennemi intime, le Real Madrid, suit en deuxième position avec un effectif estimé à 921 millions d'euros. Qui accompagne les deux géants espagnols sur le podium ? La réponse est surprenante puisque c'est Tottenham (799 M€). Derrière, Manchester United (700 M€) et l'Atletico Madrid (696 M€) complètent le Top 5. Chelsea (682 M€), Arsenal (660 M€), Manchester City (655 M€) et Liverpool (593 M€) se positionnent entre la 6e et la 9e place, et seule la Juventus Turin parvient à s'immiscer dans le Top 10 parmi les clubs ne faisant pas partie de la Premier League et de la Liga. Suivent le Bayern Munich (560 M€), Leicester (484 M€), Naples (428 M€) et le Paris Saint-Germain (418 M€). Le PSG devance Monaco (273 M€), Lyon (212 M€) et Nice (128 M€). Et l'OM dans tout ça ? Le club phocéen est loin derrière avec un effectif évalué à 62 M€. C'est derrière Bordeaux (85 M€), Lille (74 M€), Saint-Etienne (71 M€) et Toulouse (71 M€). Le PSG devance Monaco (273 M€), Lyon (212 M€) et Nice (128 M€). Et l'OM dans tout ça ? Le club phocéen est loin derrière avec un effectif évalué à 62 M€. C'est derrière Bordeaux (85 M€), Lille (74 M€), Saint-Etienne (71 M€) et Toulouse (71 M€).

