Arsenal : pourquoi Henry ne veut pas de Payet « Par Youcef Touaitia - Le 23/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Sur le départ de West Ham, le milieu offensif Dimitri Payet (29 ans, 18 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) intéresse de nombreux clubs dont l'Olympique de Marseille. Une chose est sûre, le Réunionnais ne viendra pas à Arsenal, un temps intéressé par ses services. En effet, après l'entraîneur Arsène Wenger (voir ici), la légende des Gunners, Thierry Henry, a expliqué que le recrutement de l'international tricolore freinerait la progression du jeune Alex Iwobi (20 ans, 18 matchs et 2 buts en Premier League cette saison). "Je ne pense pas qu'Arsenal a besoin d'un joueur comme Payet en ce moment, a pensé le consultant au micro de Sky Sports. Ils ont Iwobi qui pourra être comme Payet dans quelques années. Il a été bon pour Arsenal depuis le début de saison. Iwobi a besoin de matchs pour améliorer son potentiel et recruter un joueur comme Payet pourrait limiter son temps de jeu et donc freiner son développement." Une réflexion logique de la part du meilleur buteur de l'histoire des Bleus puisqu'Iwobi représente le futur de l'institution londonienne. Une réflexion logique de la part du meilleur buteur de l'histoire des Bleus puisqu'Iwobi représente le futur de l'institution londonienne.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+