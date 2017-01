PSG : la meilleure recrue selon Larqué « Par Youcef Touaitia - Le 23/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Si le Paris Saint-Germain a globalement manqué son mercato estival, les performances du latéral droit Thomas Meunier (25 ans, 13 matchs et 1 but en L1 cette saison) sont à souligner. Pour le consultant Jean-Michel Larqué, le Belge est la seule bonne pioche du champion de France parmi les quatre recrues franciliennes. "Le PSG marche très bien, avec des joueurs en forme ou bien intégrés. On a assez craché sur les recrues du PSG pour en signaler une qui rend service : Meunier", a commenté l’ancien Vert sur les ondes de RMC. Profitant de l’absence de Serge Aurier, retenu pour la CAN, le Diable Rouge fait doucement mais sûrement son trou du côté de la capitale. Profitant de l’absence de Serge Aurier, retenu pour la CAN, le Diable Rouge fait doucement mais sûrement son trou du côté de la capitale.

