L1 : Lyon-Marseille, les compos

Voici le choc de cette 21e journée de Ligue 1 ! Ce dimanche (21h), l'Olympique Lyonnais défi l'Olympique de Marseille au Parc OL. Arrivé cette semaine, l'ailier Depay débute sur le banc pour son premier match sous les ordres de Bruno Génésio. Dans le même temps, les Gones devront faire sans Nkoulou et Ghezzal, à la CAN, puis sans Diakhaby et Darder, blessés. En face, le technicien marseillais Rudi Garcia sera privé de Bedimo, Hubocan, Kamara et Diaby, tous à l'infirmerie, de Njie, à la CAN, mais aussi de Diarra, en instance de départ. En l'absence de Vainqueur, suspendu, Sanson réalise ses grands débuts dans l'entrejeu de l'OM. Voici la composition des deux équipes.

Lyon : Lopes - Rafael, Yanga-Mbiwa, Mammana, Morel - Gonalons (c), Tolisso - Cornet, Fekir, Valbuena - Lacazette.

Marseille : Pelé - Sakai, Fanni, Rolando, Doria - Lopez, Zambo Anguissa, Sanson - Thauvin, Gomis (c), Sarr.