Chelsea : D. Costa vendu pour un prix record ?

Et si Paul Pogba ne détenait bientôt plus le record du transfert le plus cher de l'histoire du football ? Recruté pour 105 millions d'euros l'été dernier par Manchester United, l'international français pourrait être détrôné par l'attaquant de Chelsea Diego Costa (28 ans, 19 matchs et 14 buts en Premier League cette saison) ! Annoncé avec insistance dans le viseur du club chinois de Tianjin Quanjin, l'Espagnol ne sera pas retenu à partir d'un certain prix par les dirigeants londoniens.

En effet, selon le très sérieux quotidien The Times, la direction des Blues a décidé d'accepter le départ de Costa si une offre de plus de 150 millions d'euros se présente. Et même si l'entraîneur Antonio Conte veut conserver son buteur, une telle proposition serait de toute façon impossible à refuser. Reste à savoir si la formation de Tianjin sera prête à une telle folie...